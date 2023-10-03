На ГОКе в Челябинской области нашли экологические практики для тиражирования

Депутаты ЗСО побывали на золотодобывающем предприятии «Курасан»

Комитет по экологии и природопользованию областного Заксобрания провел совещание на горно-обогатительном комбинате «Курасан» (входит в Группу компаний «Южуралзолото»). Местом встречи это предприятие было выбрано неслучайно: в прошлом году здесь была проведена модернизация для снижения нагрузки на окружающую среду, а также применяются природоохранные практики, которые, по мнению областных парламентариев, достойны тиражирования. Подробности передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

В 2022 году «Курасан» отказался от вредной технологии кучного выщелачивания и запустил современную золотоизвлекательную фабрику. Это позволило снизить потребление воды и повысить безопасность производства.

«На наших предприятиях проводится технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, применяются замкнутые системы оборотного водоснабжения на всех объектах, повторное использование отходов производства. Большое внимание уделяется экологическому мониторингу компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод, растительного и животного мира», — отмечает президент АО «ЮГК» и зампредседателя Заксобрания Константин Струков.

ГОК «Курасан» присоединился к региональному экологическому стандарту Челябинской области. В этом году предприятие высадило более 1 млн саженцев на прилегающих к промплощадке более 40 гектарах территории. Кроме того, комбинат занимается зарыблением искусственных водоемов. Во время экскурсии депутаты приняли участие в высадке нескольких десятков молодых яблонь и выпуске тонны мальков карпа.

Председатель комитета по экологии и природопользованию ЗСО Михаил Махов отметил, что «Южуралзолото» входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России и добивается высоких показателей добычи как раз благодаря внедрению наилучших доступных технологий.

«Мы хотели ознакомиться с деятельностью ГОК „Курасан“, посмотреть те принципы бережного отношения к природе, которые здесь применяются, и поделиться этим опытом с другими компаниями, которые действуют в Челябинской области. Не секрет, что у нас промышленный регион с очень большим присутствием машиностроительных и металлургических предприятий, и некоторые из них продолжают негативно влиять на окружающую среду. Для нас принципиально важно, чтобы природа находилась под охраной этих же предприятий», — подчеркнул Михаил Махов.