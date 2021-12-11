На ГЛК «Банное» стартовал этап Кубка мира по сноуборду

Перед зрителями и спортсменами с приветственным словом выступил Алексей Текслер

Сегодня, 11 декабря, на горнолыжном курорте «Банное» стартовал этап Кубка мира по сноуборду. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил перед спортсменами и гостями с приветственным словом и пожелал победы сильнейшим.

«Дорогие друзья! Добро пожаловать на Южный Урал! Сегодня горнолыжный центр Металлург-Магнитогорск встречает настоящий праздник спорта: мы проводим первый этап Кубка мира по сноуборду. Я рад приветствовать наших гостей со всего мира: 20 стран присутствуют сегодня на соревнованиях. Безусловно, кто-то из сегодняшних спортсменов завоюет олимпийские медали, потому что этот сезон предолимпийский, и к нам приехали лучшие спортсмены мира. Желаю всем спортсменам удачи, а нам, болельщикам, ярких эмоций и впечатлений»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор поблагодарил всех, кто помогал организовывать соревнования: международную федерацию лыжного спорта, федерацию сноуборда России, министерство спорта России и правительство республики Башкортостан.

Напомним, 120 спортсменов из 20 стран разыграют 4 комплекта наград: в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Результаты первого этапа Кубка мира по сноуборду будут доступны на нашем сайте.