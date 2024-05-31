На главу Троицка Виноградова завели очередное уголовное дело

Чиновника подозревают в получении взятки

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении главы города Троицка. На этот раз Александра Виноградова подозревают в получении взятки, сообщает в пятницу, 31 мая, СУ СК России по Челябинской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по декабрь 2021 года обвиняемый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий», — говорят в ведомстве.

Следствие продолжает собирать доказательства вины Виноградова.