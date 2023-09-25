На главных челябинских магистралях ограничили движение из‑за ремонта трамвайных путей

Водителям придется потерпеть неудобства

Рабочие все еще трудятся на улично-дорожной сети Челябинска, приводя ее участки в порядок в рамках проекта «Дорожный рывок». Как сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников, работы ведутся на 24 объектах, еще на 10 объектах их завершили и готовятся к приемке. Кроме того, автомобилистам придется еще потерпеть неудобства, связанные с заменой теплосетей и ремонтом трамвайных путей.

«В связи с масштабным ремонтом теплосетей продолжает действовать ограничение движения на улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района, проспекта Победы. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, а также проезд через перекресток улиц Ижевской и Игнатия Вандышева», — заявил руководитель КДХ Челябинска.

Также, по его словам, ведется ремонт трамвайных путей. По этой причине ограничено движение на основных городских магистралях: Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки.

«Прошу водителей Челябинска учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием», — резюмировал Николай Кожевников.

Неделю назад губернатор Алексей Текслер заявил, что только в Челябинске в рамках «Дорожного рывка» отремонтируют более 900 тысяч квадратных метров полотна, а это 53 км дорог на 29 улицах. Эти показатели он назвал рекордными, а также обозначил ключевые объекты этого сезона.