На главной площади Челябинска покажут машину для разминирования

Она приедет на парад техники вместе с бульдозерами и кранами

Челябинцам покажут, как выглядит настоящая машина для разминирования. Она приедет на площадь Революции 23 мая, чтобы поучаствовать в «Параде дорожной техники», сообщают в Упрдор «Южный Урал».

Вместе с техникой саперов на площади выстроятся бульдозеры, краны, прицепы, илососы, пожарные машины, тракторы и грейдеры. Всего челябинцам покажут более 40 различных большегрузов.

Гостям парада разрешат сесть за руль понравившейся техники. Также в этот день выступят хор Cantabile гимназии № 10, детский ансамбль «Мы звезды!».