На главной пешеходной улице Челябинска откроется историческая выставка

Южноуральцы смогут узнать о памятных датах и знаменитых земляках

В Челябинске на пешеходной Кировке откроется выставка «Добровольцам-танкистам» под названием «Страницы календаря Челябинской области. 2026». Сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области собрали значимые исторические даты и факты из жизни знаменитых земляков.

В 2026 году Южный Урал отпразднует 50-летие Челябинского государственного университета. Кроме того, свое 290-летие будут праздновать села Миасское и Кунашак, а также города Чебаркуль и Челябинск.

На выставке будет размещена информация об историке Василии Татищеве, разведчике Исхаке Ахмерове, художнике Василии Неясове, архитекторах Владимире Гофрате и Владимире Милосердове, а также о многих других южноуральцах, чьи имена неразрывно связаны с нашей областью.

Открытие выставки запланировано на 22 декабря. Работать она будет до февраля 2026 года.