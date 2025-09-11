На гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья» выступит Линда

20-21 сентября в преддверии Дня туризма жителей и гостей Оренбурга приглашают на главную площадь города, где состоится большой кулинарный праздник с дегустацией блюд от шеф-поваров из регионов России, ярмаркой локальных мастеров, развлечениями для всей семьи и площадкой для знакомства с туристическими маршрутами Оренбуржья.

Масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья», ставший уже традиционным, пройдет в концепции «Караван культур», подчеркивая единство многонационального и многокультурного населения региона, расположенного на границе Европы и Азии.

Накануне фестиваля в ряде оренбургских ресторанов появится специальное меню. На самом празднике гостей будут ждать русские блины, пицца с грушей и оренбургским козьим сыром, казахский бешбармак и баурсаки, плов по-таджикски, татарские пироги и азу. Смогут посетители попробовать и уже полюбившиеся легендарный дегтярный кофе и пряный латте «Степь», эскарго из фермерской оренбургской улитки, афганские манты и, конечно, соль-илецкие арбузы. Впервые на оренбургский гастро-фестиваль приедут гости из других регионов: в этот раз гости смогут попробовать удмуртские перепечи из настоящей печи и уральскую шаньгу от шеф-поваров Екатеринбурга и проекта «Шанежная».

На площадке фестиваля будут представлены несколько тематических зон.

• Гастрономическая: фудкорт с блюдами народов Оренбуржья.

• Кулинарная: мастер-классы и дегустации.

• Творческая: роспись деревянных окошек, фигурок животных, создание игр на липучках со степными сухоцветами, изготовление птицы-счастья, волшебных домиков, брелоков и бомбочек для ванны.

• Детская: гигантская раскраска, игры, яркие фотозоны.

• Туристическая: маршруты по Оренбуржью, культурная программа, включая уникальные выставки и экспозиции в Оренбурге, сувенирная продукция.

Отдельной частью фестиваля станет ярмарка, где можно будет приобрести изделия ручной работы от локальных брендов и качественную фермерскую продукцию местных производителей.



Самым ярким пунктом программы фестиваля станет выступление известной российской певицы Линды, исполнителя хитов «Ворона», «Никогда», «Северный ветер», «Волчица». Общий тираж альбомов исполнительницы — более 5 миллионов экземпляров. Линда обладательница премий «Песня года», «Звезда», «Максимум», Funny House Dance Awards, ZD Awards. 20-21 сентября, площадь им. Ленина, вход свободный.

Узнать больше о туризме в Оренбуржье и следить за подготовкой фестиваля можно на туристическом портале Оренбургской области.

Организаторами гастрономического фестиваля «Вкусы Оренбуржья» выступают Правительство Оренбургской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области (Центр «Мой бизнес»).

Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

