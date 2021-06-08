На форуме в Челябинске встретятся ученые, общественники и экономисты России и Узбекистана

Стороны обсудят развитие молодежного туризма и торгово-экономическое сотрудничество

В Челябинске состоится международный конвент «Россия — Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества». Мероприятие пройдет в среду, 9 июня, в парк-отеле «Березка».

Форум откроется пленарным заседанием, в котором примут участие заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын, советник посольства Республики Узбекистан в Москве Алишер Зиямухамедов, замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг. Также на заседании будут присутствовать член правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Сергей Вайнштейн, депутат Госдумы Виталий Пашин, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Полежаева, зампредседателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, глава духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и другие гости мероприятия.

«Основная часть работы форума будет разделена на три секции: „Межнациональное согласие как фактор стабильности общества“; „Перспективы развития молодежного туризма и студенческой мобильности в России и Узбекистане“; „Торгово-экономическое сотрудничество — прочный фундамент двусторонних отношений“», — сообщают организаторы.

От России примут участие представители Общественной палаты РФ, Ассамблеи народов России, Дома народов России, ИМЭМО РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина и другие. От Узбекистана — Агентство по делам молодежи, Институт истории АН, Узбекское военно-историческое общество, Международный институт Центральной Азии и другие.