На форуме «Утро» Челябинская область представила аромамасла с запахами Танкограда

Стенд региона посвятили подвигу южноуральцев и вкладу в Великую Победу

Попробовать запах Танкограда времен Великой Отечественной войны стало возможно. Специальные аромамасла представил стенд Челябинской области на форуме уральской молодежи «Утро», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Запахи Танкограда — одна из частей стенда Челябинской области, который назвали «Челябинск: броня Победы». Здесь участников форума знакомят с Танкоградом — областной столицей в годы Великой Отечественной — и его вкладом в Победу. Запахи специально сделали специфическими, относящими к непростому времени, поэтому можно почувствовать марлевую повязку, полевую кухню.

Также на стенде можно сыграть в интерактивную игру и проверить армейскую смекалку.

Сегодня на форуме работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он уже оценил стенды регионов. Каждый представитель Уральского федерального округа сделал упор на своих сильных сторонах и особенно ярких чертах: искусстве, промыслах, промышленности. Также на каждой площадке говорят о том вкладе в Великую Победу, которую сделали жители округа.

Также Алексей Текслер принял участие в традиции «Утра». Каждый год на форуме придумывают свои арт-объекты, в Тюмени решили сделать уютный и милый, посвященный дому. Каждый участник может оставить свое послание на деревянной фигурке и встроить ее в общую картину. Губернатор Челябинской области написал на своем домике «Танкоград».

Форум «Утро» стартовал в Тюмени 24 сентября. Он направлен на вовлечение молодых профессионалов в активную общественную, экономическую и социальную деятельность своего региона. Челябинскую область представляют 70 человек, в том числе трое — из подшефных территорий. А четыре представителя региона защитят свои проекты на грантовом конкурсе.

Также здесь работает специальная площадка региона под названием «Исследователи», на которой будут обучать поиску инновационных решений и аналитике накопленных данных. На площадке будут работать 17 молодых исследователей.