На форуме «Родные — Любимые» презентовали план проведения Года семьи

В центре внимания — повышение рождаемости

В течение 2024 года, который объявлен в России Годом семьи, федеральное правительство проработает и утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на презентационной сессии «Каким будет Год семьи?» перед участниками форума «Родные — Любимые», который проводится на выставке «Россия» (Москва, ВДНХ), передает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Котякова, проект стратегии будет обсуждаться не только экспертным сообществом.

«Мы также будем привлекать субъекты Российской Федерации и вас, уважаемые многодетные семьи, и всех заинтересованных граждан, воспитывающих детей», — обратился глава Минтруда к участникам форума.

Кроме того, при разработке стратегии, по словам министра, будут учитываться уже реализованные меры, лучшие корпоративные практики, программы по улучшению жилищных, трудовых условий для родителей, воспитывающих детей.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что сейчас в стране воспитывается 30 миллионов детей. Причем за последние пять лет семей, где воспитываются три и более ребенка, выросло на 27%.

«Это очень хороший показатель, но хочу вам сказать, этого недостаточно. Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно», — подчеркнула Голикова.

Напомним, что форум «Родные — Любимые» стартовал 19 января. Челябинскую область на нем представляет трудовая династия Титовых из Магнитогорска. Общий стаж работы всех членов семьи на ММК превышает 120 лет.