На фестивале СМИ журналисты встретились с Алексеем Текслером

Самая первая беседа мероприятия была посвящена проблемам медиа

Первым мероприятием в рамках XXI фестиваля СМИ стала встреча журналистов с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона и модератор встречи начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова с ходу предложили на этот раз поговорить о проблемах именно журналистского сообщества, чем представители медиа и воспользовались. Председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева предложила губернатору учредить региональные гранты для поддержки СМИ и ветеранов профессии. Серьезный вопрос подняла руководитель ассоциации районных газет Светлана Ушакова. Она напомнила, что в области создается мощный медиахолдинг под крылом «Первого областного».

«Во многих регионах, где местные издания пользуются высокими дотациями, профессиональный их уровень очень низок. Как соблюсти баланс — и помогать районкам Челябинской области, и стимулировать журналистов расти профессионально?» — задалась вопросом Ушакова.

Алексей Текслер ответил, что баланс, конечно, необходим.

«Но я убежден, что высокий профессионализм южноуральских журналистов происходит от того, что они неравнодушны. Разумеется, сильный должен помогать слабому, но идея создания медиахолдинга, хоть это и естественный процесс, заключается в том, чтобы по максимуму сохранить коллективы местных изданий. Любая газета — это люди», — резюмировал губернатор.

Другие журналисты поднимали вопросы распространения периодики: дело в том, что основной канал, то есть «Почта России», очень серьезно поднял тарифы, а сети киосков периодической печати исчезают. Алексей Текслер предложил проработать вопрос распространения местных изданий, в том числе через сеть супермаркетов «Магнит».

Отдельно возник вопрос об активности главы региона в социальных сетях. Губернатор вспомнил, как он в первую же неделю своей работы завел аккаунт в «Инстаграме», и поблагодарил подписчиков за их активность.

«Я вспоминаю февральские ураганы, тогда люди с мест через соцсети сообщали нам о возникающих проблемах параллельно с МЧС. Или вчерашний пример: о проблемах с водоснабжением подписчики сообщали в соцсетях, в проблемные районы я отправил минстрой. Выяснилось, что некоторые руководители муниципалитетов даже не знали о том, что сообщали жители. Будем делать организационные выводы», — пообещал губернатор.

После этого глава региона и участники фестиваля решили продолжить общение в более неформальной обстановке.

Напомним, сегодня стартовал XXI фестиваль средств массовой информации Челябинской области «Трансмиссия». Он проходит на базе ЧелГУ и собрал вместе не только журналистов Южного Урала, но и их коллег из Свердловской, Курганской и Кемеровской областей.