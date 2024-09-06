На фестивале керамики в Саду Победы пройдет обжиг гигантской скульптуры

Композиция «Этажи счастья» в высоту достигает 2 метров

На фестивале керамики в Саду Победы «Рукотворное тепло» 7 сентября пройдет обжиг гигантской скульптуры. Композиция «Этажи счастья» в высоту достигает 2 метров.

Фестиваль начнется с творческого конкурса с участием детей, студентов, профессиональных гончаров и керамистов, а также любителей, для которых занятие гончарным делом является увлечением.

В конкурсе примут участие керамисты и гончары из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Сургута, Верхней Пышмы, Еманжелинска, Копейска, Пласта и других. Жюри фестиваля — эксперты Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского (Красноярск).

На площадке фестиваля пришедшим челябинцам предложат вместе создать арт-инсталляцию «Рожденные на Урале», здесь же пройдет битва гончаров. Кульминацией праздника станет обжиг гигантской скульптуры.