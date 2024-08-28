На фесте «Челябинская область — большая семья» придумали новый формат тактильных книг

Принять участие в создании рукодельных страниц для букбоксов могут все посетители площадок фестиваля

Посетители передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья» могут стать участниками большого проекта помощи слепым, помогая изготавливать страницы тактильных книг нового формата, который разработали в спецбиблиотеке.

Книга в коробке или букбокс — вариант общепринятой книги, в которой иллюстрации выполнены из различных материалов, в максимальной мере отражающих реальные характеристики объекта. Особенность этого формата в том, что книга, помещенная в коробку, разделена постранично, а к каждой странице имеются тактильные 3D-фигуры на определенную тематику. Такой формат книги способствует более активному развитию познавательной деятельности и тщательному освоению детьми с ОВЗ сенсорных эталонов.

«Идея разработки „книги в коробке“ появилась в ходе работы передвижного фестиваля „Челябинская область — большая семья“, где специалисты библиотеки „Точки удивления“ совместно с коллегами представляют инклюзивную локацию в шатре Минкульта Челябинской области», — рассказали в пресс-службе министерства.

Страницы для тактильных книг нового формата делают жители городов и районов, куда приезжает фестиваль.

«В настоящее время под руководством библиотекарей изготовлено более 150 страниц букбокса на разную тематику, в том числе страницы, обучающие вычислению, определению формы предметов, задач на мышление. Благодаря участникам фестиваля страницы „книги в коробке“ будут востребованы детьми с различными нозологиями инвалидности и соответствовать их интересам», — говорят в Минкульте.

По словам директора библиотеки «Точки удивления» Кристины Пименовой, потребность в подобных книгах растет, а издательства таким не занимаются.

«Участие в уникальном передвижном фестивале позволяет нам масштабировать „Мягкое чтение“, объединив усилия жителей всей области», — говорит она.

Презентация букбокса и выставка тактильных рукодельных книг состоится 14 октября в креативном арт-пространстве «ЛюбаПетя» и даст старт Всероссийской акции «Неделя белой трости».