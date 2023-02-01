На федеральной трассе в Челябинской области временно перекроют движение 2 февраля

Под Еманжелинском демонтируют П‑образные опоры

На трассе А-310, ведущей из Челябинска в Троицк и до границы с Казахстаном, в четверг, 2 февраля, вводят временные ограничения в движении транспорта. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», речь идет об участке, расположенном на 49-м километре трассы, то есть в районе Еманжелинска. Там дорожники будут проводить работы по демонтажу П-образных опор.

Ограничения будут вводить сразу на двух направлениях, но в разное время. Так, с 10:30 до 12:30 в направлении из Челябинска на участке федеральной трассы ограничат скорость движения. Полностью дорога будет перекрыта в течение 40 минут, а именно с 11:00 до 11:40. Кроме того, ограничения введут и по направлению в сторону Челябинска: скорость ограничат с 12 до 14 часов, а временно закроют трассу с 12:30 до 13:10.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в ведомстве.

Кстати, недавно дорожники, отвечающие за содержание и ремонт федеральных трасс в нашем регионе, заявили о значительном снижении в 2022 году количества погибших в смертельных авариях. Также они привели показатели по сокращению числа самих ДТП. Это связывают с реализацией программы по повышению уровня безопасности дорожного движения, а также с расширением дорог до четырех полос.