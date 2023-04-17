Вопросы про специальную военную операцию на Украине появятся в заданиях на ЕГЭ только после того, как школы России получат учебники по истории с таким главами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — говорят в ведомстве.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для учеников 10-х и 11-х классов.
Планируется, что массово этот учебник будут использовать в школах с 2024—2025 года.
Между тем челябинец Юрий Гагарин, командир батальона народной милиции ДНР, встретился со студентами Военного учебного центра при ЮУрГУ.