На двух улицах в Челябинске ограничат движение транспорта с 12 мая

На участках будут строить наружные сети канализации

С понедельника, 12 мая, в Челябинске ограничат движение транспорта на участках улиц Дзержинского и Лесопарковой, сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Дзержинского будет затруднен проезд в районе дома № 105. Работы планируют завершить 15 мая.

На улице Лесопарковой до 21 мая ограничат движение в районе дома № 18/3, а также на правом отведенном повороте с Лесопарковой на Худякова.

Ограничения введут на период строительства наружных сетей канализации.

Напомним, до вечера 20 мая в Челябинске закрыто движение на участках улиц Коммуны и Свободы.