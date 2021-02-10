На двух участках трассы М-5 «Урал» введут временные ограничения для автомобилистов

На федеральной автодороге будут устанавливать наземные пешеходные переходы

Сегодня вечером, 10 февраля, на трассе М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на двух участках дороги будут проходить работы по установке наземных модульных пешеходных переходов. В связи с этим в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» сообщают о временных ограничениях для автомобилистов.

Так, на 15-м километре дороги, рядом с деревней Смольное, будет ограничение скорости с 22:00 до 23:30 10 февраля, с 00:00 до 00:30, с 00:30 до 01:00 и с 01:30 до 02:30 11 февраля; а также временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 23:30 до 00:00 10 февраля и с 01:00 до 01:30 11 февраля.

Почти такая же ситуация ожидается и на 48-м километре дороги, возле поселка Ново-Казанцево: ограничение скорости с 21:00 до 22:00 и с 22:30 до 23:30 10 февраля; временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 22:00 до 22:30 10 февраля.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам»,— сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

При возникновении нештатных ситуаций водители могут обратиться по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63. Диспетчерская работает круглосуточно.