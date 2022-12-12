Завтра, 13 декабря, на время отключат светофоры на двух перекрестках в Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.
С 09:00 13 декабря до окончания работ не будет гореть светофор на перекрестке Братьев Кашириных и Краснознаменной. А на перекрестке Комарова и Салютной отключение запланировали на 13:30.Напомним, в Челябинске 12, 13 и 14 декабря закроют движение трамваев от кольца Харлова до Чистопольской с 22:00 до 5:00. Это связано с ремонтом путей.