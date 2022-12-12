На двух перекрестках Челябинска временно отключат светофоры 13 декабря

Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения

Завтра, 13 декабря, на время отключат светофоры на двух перекрестках в Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

С 09:00 13 декабря до окончания работ не будет гореть светофор на перекрестке Братьев Кашириных и Краснознаменной. А на перекрестке Комарова и Салютной отключение запланировали на 13:30.