На двух больших перекрестках Челябинска отключат светофоры 17 июня

Это необходимо для проведения плановых дорожных работ

В четверг, 17 июня, на оживленных перекрестках Челябинска, которые расположены на Северо-Западе города, собираются отключить светофоры. Предупреждение о дорожных работах на этих участках озвучила пресс-служба администрации города.

Речь идет о пересечении двух крупных улиц с Комсомольским проспектом.

На перекрестке Комсомольский проспект — улица Молдавская светофоры потухнут с 9:00 до 11:00.

А на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Чичерина — с 14:00 до 16:00.

Водителям и пешеходам стоит пересекать эти участки с особенной осторожностью.

Кстати, ранее власти города сообщили, что на Комсомольском проспекте уберут мелкие парковки для обустройства выделенной полосы. При этом вдоль дороги сохранят крупные стоянки, обустроив отдельный выезд и заезд на них автомобилей.