В четверг, 17 июня, на оживленных перекрестках Челябинска, которые расположены на Северо-Западе города, собираются отключить светофоры. Предупреждение о дорожных работах на этих участках озвучила пресс-служба администрации города.
Речь идет о пересечении двух крупных улиц с Комсомольским проспектом.
На перекрестке Комсомольский проспект — улица Молдавская светофоры потухнут с 9:00 до 11:00.
А на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Чичерина — с 14:00 до 16:00.
Водителям и пешеходам стоит пересекать эти участки с особенной осторожностью.
Кстати, ранее власти города сообщили, что на Комсомольском проспекте уберут мелкие парковки для обустройства выделенной полосы. При этом вдоль дороги сохранят крупные стоянки, обустроив отдельный выезд и заезд на них автомобилей.