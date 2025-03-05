На досрочную пенсию в 2024 году в Челябинской области вышли 1 388 многодетных мам

В том числе 126 матерей с пятью и более детьми

Отделение Социального фонда России по Челябинской области в 2024 году назначило пенсию досрочно 1 388 многодетным матерям. В 50 лет на заслуженный отдых отправились 126 матерей с пятью и более детьми, в 56 лет — 182 женщины, вырастившие четверых детей, и в 57 — 1 080 женщин с тремя детьми, сообщили в пресс-центре реготделения Соцфонда.

Напомним, для оформления пенсии досрочно многодетным женщинам необходимо иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Еще одно обязательное условие — воспитание детей до восьми лет (или усыновление до достижения восьмилетнего возраста) и отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

«Особенность формирования пенсионных прав у матерей, в том числе и многодетных, заключается в том, что при назначении страховой пенсии в стаж всегда включается время ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Годы такого ухода являются нестраховыми периодами, которые влияют на размер будущей пенсии. За период ухода женщине начисляется пенсионный коэффициент. При этом чем больше детей у матери, тем этот коэффициент выше», — рассказал и. о. управляющего отделением Владимир Шаронов.

Период ухода за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет позволяет сформировать у женщины коэффициент 1,8 за год, за вторым ребенком — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4. Например, максимальная величина коэффициента у женщины с четырьмя детьми только за периоды ухода суммарно составит 24,3.

Если мама прерывает отпуск по уходу за ребенком и досрочно выходит на работу, то при назначении пенсии в будущем Соцфонд будет учитывать один наиболее выгодный период — работы или ухода.

Добавим, женщинам, которым пенсия уже назначена, также положена прибавка, если на иждивении есть ребенок не старше 23 лет (для всех матерей, в том числе и многодетных). За детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается без каких-либо условий, от 18 до 23 — при условии, что ребенок обучается очно.

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать через портал госуслуг или лично в любую клиентскую службу Отделения СФР.