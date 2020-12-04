На дорожный фонд Челябинской области в следующем году выделили более 18 миллиардов рублей

Средства пойдут на реализацию государственных программ.

Бюджет дорожного фонда Челябинской области в 2021 году превысит 18 миллиардов рублей. 93% из них — средства из областного бюджета. Деньги, как рассказали «Первому областному» в правительстве региона, пойдут на реализацию четырёх региональных государственных программ: «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области», «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области», подпрограмма «Реализация регионального проекта «Жильё» и «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области», подпрограмма «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области».



«В 2021 году из общего объема Дорожного фонда в местные бюджеты будет направлено 7 180,5 миллиона рублей, что составляет 39,2%. Самую большую сумму на строительство и ремонт дорог в размере 3 146,1 миллиона рублей получит Челябинск, Магнитогорску будет выделено 1 790,2 миллиона рублей. Кроме того, планируется дополнительно направить южноуральской столице еще 836 миллиона рублей на реализацию мероприятий национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. На ремонт улично-дорожной сети других муниципальных образований будет направлено 2 244,2 миллиона рублей»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

Выполнение ремонтных работ на автодорогах Челябинской области сохранится на уровне прошлого года и составит не менее 800 километров, отметили в правительстве. Также на реализацию проектных мероприятий региона предусмотрено 743 миллиона рублей. 314 из них составят субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах пригородных компаний в результате государственного регулирования тарифа на пассажирские перевозки.

«Также предусмотрено субсидирование нового скоростного электропоезда „Ласточка“, который курсирует между Челябинском и Магнитогорском с 5 ноября 2020 года. Всего на территории региона в 2021 году будет курсировать 64 пригородных поезда. Авиаперевозчикам на осуществление воздушных перевозок пассажиров по маршрутам из аэропорта города Челябинска будет направлена субсидия в размере 363,5 миллиона рублей»,— добавили в ведомстве.

Отметим, в перечень утвержденных Росавиацией субсидируемых маршрутов из Челябинской области вошли 14 направлений: 11 — из аэропорта областной столицы, ещё три — из Магнитогорска. Для их осуществления привлечены федеральные средства в объеме 242,5 миллиона рублей, а также средства из бюджетов пяти субъектов РФ в объеме 59,4 миллиона рублей. Также субсидии на 24 миллиона будут направлены автобусным перевозчикам на 21-м межмуниципальном садовом сезонном маршруте.