Интенсивный снегопад, прошедший ночью по большей части Челябинской области, потребовал экстренной мобилизации дорожных служб. Для расчистки трасс в регионе задействовано 180 единиц специализированной техники.
Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, в ночную смену на борьбу со снежным покровом вышли 30 машин. С утра количество техники было увеличено до 150 единиц для наращивания темпов работ. Основное внимание уделяется патрульной расчистке, которая позволяет поддерживать проезжее состояние дорог и обеспечивать безопасность движения.
«Все силы и средства дорожных предприятий региона мобилизованы для быстрой ликвидации последствий снегопада. Снег продолжает идти в южных и восточных районах, поэтому работа ведется в усиленном режиме», — отмечают в ведомстве.
Миндортранс Челябинской области обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно в условиях продолжающихся осадков и зимней дорожной обстановки.