На дороги Челябинской области вышли 180 машин для уборки снега

Миндортранс региона мобилизовал силы для расчистки трасс после ночной метели

Интенсивный снегопад, прошедший ночью по большей части Челябинской области, потребовал экстренной мобилизации дорожных служб. Для расчистки трасс в регионе задействовано 180 единиц специализированной техники.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, в ночную смену на борьбу со снежным покровом вышли 30 машин. С утра количество техники было увеличено до 150 единиц для наращивания темпов работ. Основное внимание уделяется патрульной расчистке, которая позволяет поддерживать проезжее состояние дорог и обеспечивать безопасность движения.

«Все силы и средства дорожных предприятий региона мобилизованы для быстрой ликвидации последствий снегопада. Снег продолжает идти в южных и восточных районах, поэтому работа ведется в усиленном режиме», — отмечают в ведомстве.

Миндортранс Челябинской области обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно в условиях продолжающихся осадков и зимней дорожной обстановки.