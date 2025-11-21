На дороги Челябинской агломерации выходят новые «Волгобасы»

До конца года усилят челябинский маршрут № 15 и копейский маршрут № 2

В ноябре в Челябинск поступили 19 автобусов большого класса Volgabus для обслуживания маршрута № 15 «ЧМК — Парк Гагарина» и 5 автобусов для копейского маршрута № 2 «Автовокзал — поселок Старокамышинск», сообщает Миндортранс егиона.

Обновление подвижного состава в 2025 году также затронет девять маршрутов Челябинской агломерации. В Челябинске новые автобусы выйдут на маршруты № 15, 17а, 74, 95 и 158к. В Копейске обновится подвижной состав на маршрутах № 2 и 21а.

В пригородном сообщении новые автобусы будут работать на маршрутах № 213 и 348. На сегодняшний день уже 45 транспортных средств поступили в регион.

«Обновление общественного транспорта — одно из ключевых направлений в создании комфортной городской среды. Благодаря поддержке федерального центра и работе по переходу на регулируемый тариф мы можем системно обновлять парк и выводить на линии современную, комфортную и экологичную технику. Эти автобусы важны не только для повышения качества перевозок, но и для развития всей транспортной системы агломерации», — отметил первый заместитель Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Все автобусы соответствуют современным стандартам: они работают на экологичном природном газе, имеют низкопольную конструкцию для маломобильных пассажиров, оснащены кондиционерами, системой Wi-Fi и медиаэкранами, оборудованы видеонаблюдением и светодиодными маршрутными табло, оформлены в едином фирменном стиле Челябинской агломерации.

Особое внимание уделяется магистральному маршруту № 15 в Челябинске, который проходит через весь город. В будни на линию будет выходить 17 машин вместо 15.