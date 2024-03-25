На дороги Челябинска вывели пылесосы

Мыть проезжую часть пока рано

Снега в Челябинске все меньше, проезжая часть от зимних осадков уже полностью освобождена. На дорогах города уже начали работать пылесосы. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава города Наталья Котова.

«Пылесосы уже начали работать, это хорошо. Обязательно с водой. Очищайте прилотковую часть, дорожное полотно, центральную осевую», — поручила мэр.

Мыть дороги пока не получится, добавила Наталья Котова. По ее словам, не позволяет температурный режим: из-за ночных минусовых температур на проезжей части может образоваться лед.