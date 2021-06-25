На дороге в центре Челябинска повторно провалился асфальт

МУП «ПОВВ» вновь устраняет дефект на проспекте Ленина

На проспекте Ленина от улицы Энгельса до улицы Володарского в направлении Лесопарковой вновь произошла просадка проезжей части на месте аварийно-восстановительных работ, выполненных МУП «ПОВВ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Движение на участке ограничено. В ближайшее время МУП „ПОВВ“ будут приняты меры по устранению дефекта», — добавили в комитете дорожного хозяйства.

Напомним, 18 июня в Челябинске произошла просадка проезжей части на третьей полосе участка проспекта Ленина от улицы Энгельса до Володарского в направлении Лесопарковой. Дефект дорожного покрытия образовался на месте аварийно-восстановительных работ, выполненных МУП «ПОВВ». 19 июня провал асфальта устранили, движение транспорта на участке восстановили.