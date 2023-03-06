На дороге в Озерске сбили второго за зиму лося

Водители игнорируют знаки ограничения скорости и предупреждения о диких животных

В минувшие выходные в Озерске на дороге в микрорайон Татыш под машину попал перебегавший дорогу лось. Искалеченное животное пришлось умертвить. Как сообщили ИА «Первое областное» в администрации ЗАТО, это уже второй подобный случай с начала зимы.

ДТП случилось в четыре часа утра 5 марта. В результате столкновения с авто лось получил тяжелые травмы и пять часов пролежал на дороге. Приехавший ветеринар заключил, что помочь животному нельзя, и принял решение его усыпить.

Корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в администрации Озерска, что Татышская дорога проходит через лесной массив и ее часто перебегают дикие животные. Скорость движения автомобилей на участке ограничена 70, 50 и 40 км/ч. Кроме того, вдоль дороги установлены четыре знака 1.27 «Дикие животные». Однако многие водители игнорируют предупреждения, что нередко приводит к ДТП, в которых гибнут лоси. В мэрии отметили, что с начала зимы произошло два подобных инцидента.

Специфика территории такова, что перед захоронением трупы погибших животных проверяет дозиметрическая служба «Маяка», поскольку они могли обитать на промплощадке предприятия. Радиоактивные останки захоранивают в специальном месте, а чистые — в общем скотомогильнике. Лось, сбитый 5 марта, был чист.