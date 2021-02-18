На дорогах юга Челябинской области из-за метели резко упала видимость

Водителей просят быть осторожными



Водители, которые собираются ехать на юг Челябинской области, должны быть осторожными. В южный районах усилился ветер, закружила метель и очень сильно упала видимость на дорогах, сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с резким ухудшением погодных условий в Брединском и Карталинском районах видимость на дорогах упала до пяти метров. Просим водителей быть крайне внимательными и осторожными, в также, по возможности, воздержаться от поездок на юг региона до улучшения погоды», — говорят в ведомстве.

По данным Челябинского гидрометцентра, на Южном Урале все еще стоит холодный фронт. В ночь на пятницу, 19 февраля, столбик термометра опустится до −25...−30 градусов. По всей области идет снег. В пятницу днем на Южном Урале −13...−18 градусов.