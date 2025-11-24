На дорогах Челябинской области сохранится гололедица 25 ноября

В отдельных районах пройдет переохлажденный дождь

Во вторник, 25 ноября, Челябинская область окажется под влиянием очередного циклона. Он принесет в отдельные районы небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ожидается отрицательной ночью и положительной днем, из-за чего гололед местами сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью будет около 0°C. Местами туман. Днем воздух прогреется до +4...+6°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер южный, 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −4 до +1°C, в южной половине — около +5°C. Днем потеплеет до +1...+6°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переохлажденного дождя. На севере региона ожидается дождь с мокрым снегом. В отдельных районах гололед и туманы. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.