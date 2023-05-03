На дорогах Челябинской области с опережением сроков меняют асфальт и наносят разметку после зимы

На Троицком тракте ежедневно работает 50 человек

В Челябинской области дорожники перешли на весенне-летний режим. На Троицком тракте уже меняют асфальт, наносят разметку и красят остановки. Работу ведут с опережением сроков. Темпы оценил корреспондент ИА «Первое областное».

Как только сходит снег, вдоль дорог обнажается все выброшенное из окон автомобилей. Упаковку, бутылки, окурки и прочий мусор убирают вдоль трасс дорожники. В этом году придорожную зону начали убирать раньше из-за скорого наступления тепла. Но работы продолжаются до сих пор. Рабочие вручную собирают сор, косят траву. За неделю вывезли более 200 тонн отходов.

На участке Троицкого тракта возле СНТ «Часовщик» рабочие очищают от рекламных объявлений остановки и облагораживают надземный переход: меняют лампы, подметают пыль. Некоторые остановочные павильоны начали красить. Дорожные знаки и ограждения вдоль дороги моют, в случае необходимости восстанавливают противоослепляющие экраны и дорожные столбики.









Также ведут работы на проезжей части. Уже начали укладывать асфальт. Всего в этом году на Троицком тракте заменят 24 тысячи квадратных метров асфальта.





«В нашем ведении 129 километров дороги. Там, где закончили асфальтовые работы, уже начали наносить разметку. В этом году работы удалось начать раньше, погода позволила. Все закончим до конца мая», — отметил начальник еманжелинского производственного участка «Мостдорстроя» Кирилл Демаков.





На этом участке, протяженностью вплоть до границы с Казахстаном, ежедневно задействовано 50 рабочих и 30 единиц техники. Сейчас они успели нанести разметку почти на 20 процентах вверенной территории.