Южноуральских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

Госавтоинспекция призывает южноуральцев учитывать погодные условия

На Южном Урале в среду, 20 октября, прогнозируют ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра, в области ожидаются дожди и мокрый снег, а на дорогах возможно образование гололедицы. В областной Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и напомнили о необходимости заменить летние шины на зимние.

Уже завтра, в среду, 20 октября, в области значительно похолодает, а в отдельных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В региональной ГИБДД предупредили, что выведут дополнительные экипажи ДПС на трассы, а водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

«При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортных происшествий и к затруднению движения по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, незамедлительно сообщайте в оперативные службы», — пояснили в ГИБДД по Челябинской области.

Здесь напомнили, что водителям необходимо заменить летние колеса на зимние и по возможности воздержаться от дальних поездок, чтобы дать себе время адаптироваться к новым погодным условиям.