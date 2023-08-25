На дорогах Челябинской области начнут определять места повышенной аварийности

В регионе запустят специальную систему

Действие модуля «Эталон» после успешного эксперимента в трех регионах расширят на 10 субъектов РФ. Система заработает и в Челябинской области. Об этом заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

С помощью модуля «Эталон» можно в автоматическом режиме выявлять аварийно опасные участки дорог, составлять мероприятия по их устранению и контролировать выполнение задач. Речь идет об основных факторах смертности: встречные столкновения, вождение в состоянии опьянения, наезд на пешеходов.

«Тема очень важная и чувствительная, потому что за каждой цифрой из статистики стоят жизни и здоровье людей. Именно поэтому наша основная задача — снизить смертность в ДТП. Много работы проведено за последние годы, в целом ситуация улучшается, особенно по тем факторам, с которыми работаем с повышенным вниманием. Это ДТП с пьяными водителями и ДТП с пешеходами. Но, к сожалению, есть участки, где количество аварий растет, будем работать над этим»,— отмечает Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства поручил сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП, подумать над увеличением количества занятий в школах по безопасности на дорогах, а также разработать план по строительству вертолетных площадок при больницах для доставки туда пострадавших в ДТП.