На дорогах Челябинской области начались противопаводковые мероприятия

Рабочие очищают водопропускные трубы

В Челябинской области стартовали противопаводковые мероприятия. Так, дорожники принялись расчищать водопропускные трубы под трассами. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.

На автодороге КХП — Челябинск — Троицк рабочие открывают отверстия водопропускных труб и очищают их от снега и льда. Это позволит воде не задерживаться в точке и не подниматься до уровня дороги с приходом весны.

Пока трубы спрятаны под слоем снега. Чтобы проехать к месту, экскаваторы сначала прокладывают путь по полю, а затем уже расчищают трубы от снега. Далее за дело берутся рабочие: они лопатами освобождают коммуникации от снега.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поручил всем службам готовиться к паводку. Также уже разработан проект постановления губернатора Челябинской области «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на 2025 год», который проходит согласование.