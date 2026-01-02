На дорогах Челябинской области 2 января после снегопада работают 190 единиц техники

Накануне длительное время в регионе наблюдались осадки

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утром 2 января на региональных трассах задействовано 190 единиц спецтехники для ликвидации последствий вчерашнего снегопада. Дорожные службы работали в круглосуточном режиме.

Наиболее интенсивные осадки отмечались в Октябрьском, Троицком, Еткульском и Красноармейском районах. Во время снегопада проводилась патрульная расчистка для поддержания проезда.

Сейчас бригады занимаются полномасштабной очисткой проезжей части и обочин от снега, проводят обработку противогололедными материалами, а также убирают снежные наносы и мусор на остановках общественного транспорта и площадках отдыха. Работы продолжат до полной нормализации дорожной обстановки.

Накануне, 1 января дорожные службы также боролись со снегом. На трассах работали 180 единиц техники.