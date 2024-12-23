На дорогах Челябинска зафиксированы восьмибалльные пробки утром 23 декабря

Заторы образовались во всех районах города

Утро понедельника, 23 декабря, в Челябинске началось с восьмибалльных пробок. На некоторых улицах заторы возникли из-за ДТП, передает ИА «Первое областное».

В Тракторозаводском районе крупные заторы образовались на проспекте Ленина до автодороги Меридиан, улицах Ловина и Первой Пятилетки.

Небольшие пробки зафиксированы в центре города: на улицах Цвиллинга, Блюхера, Доватора, Труда.

На северо-западе движение особенно затруднено по улицам Профессора Благих, Куйбышева, Молодогвардейцев, проспекту Победы.