Утро понедельника, 23 декабря, в Челябинске началось с восьмибалльных пробок. На некоторых улицах заторы возникли из-за ДТП, передает ИА «Первое областное».
В Тракторозаводском районе крупные заторы образовались на проспекте Ленина до автодороги Меридиан, улицах Ловина и Первой Пятилетки.
Небольшие пробки зафиксированы в центре города: на улицах Цвиллинга, Блюхера, Доватора, Труда.
На северо-западе движение особенно затруднено по улицам Профессора Благих, Куйбышева, Молодогвардейцев, проспекту Победы.