На дорогах Челябинска вечером 28 апреля образовались восьмибалльные пробки

Некоторые заторы связаны с дорожно-транспортными происшествиями

Вечером 28 апреля Челябинск встал в восьмибалльных пробках. По информации сервиса «Яндекс. Карты», заторы зафиксированы в нескольких районах города. Некоторые из них образовались из-за ДТП.

Серьезные пробки возникли на проспекте Ленина от пересечения с автодорогой Меридиан до улицы Цвиллинга и от улицы Елькина до Свердловского проспекта. Также стоит улица Цвиллинга — затор от пересечения с улицей Карла Маркса до улицы Тимирязева. Затруднено движение по Комсомольскому проспекту от улицы Каслинской до Молодогвардейцев. Пробка на улице Доватора, начавшаяся на перекрестке с улицей Шаумяна, продлилась на улицу Худякова до пересечения с Лесопарковой. Проспект Победы стоит в районе Теплотехнического института, а также на участках: от Краснознаменной до Косарева, от Тепличной до Чайковского и от Молдавской до 40-летия Победы.

Знаком «Опасный участок» карты помечают перекресток улицы Островского и Свердловского проспекта, а также Свердловского проспекта и улицы Воровского. Опасная ситуация на перекрестке автодорога Меридиан — проспект Ленина.