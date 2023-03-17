На дорогах Челябинска вечером 17 марта образовались восьмибалльные пробки

Некоторые заторы связаны с дорожно-транспортными происшествиями

Вечером 17 марта Челябинск встал в восьмибалльных пробках. По информации сервиса «Яндекс. Карты», заторы зафиксированы в нескольких районах города. Некоторые из них образовались из-за ДТП.

Серьезная пробка возникла на проспекте Ленина от пересечения с улицей Артеллерийской до Воровского. Также стоит улица Цвиллинга — затор от пересечения с проспектом Ленина до улицы Труда. Затруднено движение по автодороге Меридиан от улицы Ловина до Рождественского. Свердловский проспект стоит от перекрестка с улицей Калинина до улицы Островского. На Комсомольском проспекте длинные заторы от улицы Каслинской до Красной. Улица Красная при этом также не движется от перекрестка с Комсомольским проспектом до перекрестка с Куйбышева. На проспекте Победы сложная ситуация от улицы Чайковского до Краснознаменной.

Знаком «Опасный участок» карты помечают перекресток улицы Воровского и Свердловского проспекта, а также перекрестки улица Островского — Свердловский проспект и автодорога Меридиан — проспект Ленина.