На дорогах Челябинска в марте начался ямочный ремонт

Обнаруженные при мониторинге ямы заделывают в течение пяти дней



В Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина начался ежедневный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Дорожные службы оперативно реагируют на выявленные дефекты, устраняя их в течение пяти дней, сообщает сайт администрации города.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений Комитета дорожного хозяйства города Владимир Гришаков, за каждым районом закреплен куратор, фиксирующий повреждения дорожного полотна. Подрядчики получают предписания на ремонт, а также учитываются обращения из ГИБДД об устранении аварийно-опасных участков. Пока асфальтобетонные заводы не работают на полную мощность, используется ямочный ремонт «холодным» асфальтом. Этот метод позволяет проводить ремонт даже при низких температурах благодаря специальному составу смеси.

Представитель подрядной организации «Союз Автодор» Роман Машаев подчеркнул, что «холодный» асфальт эффективен для быстрого устранения аварийных ям на важных участках дорог, но используется только до запуска асфальтобетонных заводов.

В Тракторозаводском районе применяют другой подход — ремонт с использованием мобильного рециклера, позволяющего готовить асфальтную смесь на месте. Производитель работ ГК «Автодор» Дмитрий Сураев отметил, что этот метод также эффективен, особенно в межсезонье, и по качеству не уступает традиционному ямочному ремонту при соблюдении технологии. С запуском асфальтобетонных заводов скорость ремонта увеличится вдвое.