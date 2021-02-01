На дорогах Челябинска снова семибалльные пробки

Рассказываем, где сейчас особенно затруднено движение

И снова понедельник, и снова в Челябинске пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах сейчас оцениваются в семь баллов. Рассказываем, где сейчас проехать труднее всего.

Как обычно, большие пробки сейчас на проспекте Ленина на участке от улицы 3-го Интернационала до Воровского, на улице Первой пятилетки, Труда на участке от автодороги Меридиан до улицы Российской, а также от Яковлева до Северо-Крымской. Затруднено движение на Свердловском проспекте, улице Энгельса, на нескольких участках улицы Братьев Кашириных и проспекта Победы. На Комсомольском проспекте тоже большая пробка на участке от улицы Чайковского до Пионерской. Пробки зафиксированы также на Копейском шоссе, улицах Блюхера, Воровского и Худякова. Значительный затор и на улице Дзержинского.

Цены на такси сегодня утром чуть выше, чем обычно.

Сотрудники ГИБДД напоминают гражданам —как водителям, так и пешеходам — быть внимательными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения.