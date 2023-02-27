На дорогах Челябинска образовались восьмибалльные пробки утром 27 февраля

Рассказываем, где возникли заторы

Сегодня утром, 27 февраля, в Челябинске на дорогах образовались восьмибалльные пробки. Заторы зафиксированы во всех районах города. Рассказываем, где особенно затруднено движение.

Пробки образовались на нескольких участках улицы Блюхера и Доватора. Затруднено движение по улицам Воровского, Дзержинского, Игуменкt и Новороссийской, в том числе из-за ДТП. Заторы образовались и на нескольких участках Копейского шоссе, где также зарегистрировано ДТП.

Затруднения в движении возникли на проспекте Ленина, улицах Первой Пятилетки, Комарова, Труда, а также на нескольких участках Свердловского проспекта.

Серьезные затруднения в движении возникли на проспекте Победы, особенно крупный затор зафиксирован на подъезде к Свердловскому проспекту — там произошло ДТП. Стоят автомобили на улице Братьев Кашириных, Комсомольском проспекте, улицах Молодогвардейцев, Куйбышева, Чайковского. Движение очень плотное и на улице Профессора Благих.