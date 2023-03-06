На дорогах Челябинска образовались семибалльные пробки утром 6 марта

Рассказываем, где возникли заторы

В Челябинске в понедельник утром, 6 марта, на дорогах образовались семибалльные пробки. Заторы зафиксированы во всех районах города, передает ИА «Первое областное».

Небольшая пробка возникла на Копейском шоссе на подъезде к улице Рождественского. Затруднено движение по улицам Игуменке и Барбюса. Серьезные заторы образовались на нескольких участках улицы Блюхера. Также пробки возникли на улицах Доватора, Омской, Воровского и Овчинникова.

Стоят автомобили на нескольких участках проспекта Ленина, улиц Первой Пятилетки и Труда. Возник затор на улице Артиллерийской.

Многокилометровые заторы образовались на улице Братьев Кашириных, проспекте Победы и Комсомольском проспекте. Кроме того, затруднено движение и по Свердловскому проспекту.