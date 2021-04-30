На дорогах Челябинска образовались пробки в шесть баллов

Движение затруднено в центре и на северо-западе города

Утром в пятницу, 30 апреля, на дорогах Челябинска, по информации сервиса «Яндекс. Пробки», наблюдается затрудненное движение. Трафик оценивается в шесть баллов. Рассказываем, какие улицы лучше объехать.

Серьезная пробка образовалась на Свердловском проспекте, затруднено движение на улице Братьев Кашириных на участке от Краснознаменной до Кирова. Стоит движение на нескольких участках улиц Северо-Крымской, Труда, Комсомольского проспекта. Заторы также возникли на проспекте Ленина — от Российской до Воровского.

«На Комсомольском проспекте от улицы Чайковского до улицы Чичерина продолжается демонтаж бортовых камней и устройство тротуара, движение ограничено. На улице Куйбышева от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта также выполняют демонтаж бортовых камней на участке от Свердловского проспекта до улицы Косарева», — напомнили в мэрии Челябинска.



Зафиксированы пробки на улицах Энгельса, Косарева, Куйбышева. Также затор возник на улице Худякова — движение стоит от северо-запада в сторону центра.