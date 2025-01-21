На дорогах Челябинска образовались 8‑балльные пробки утром 21 января

Ситуацию осложняют снег и гололед

Сегодня, 21 января, утром на дорогах Челябинска образовались заторы, которые популярные сервисы оценивают в 8 баллов из 10 возможных. Дорожную обстановку осложняет небольшой снег, а также гололед, образовавшийся ночью при понижении температуры после аномально теплого дня 20 января, передает ИА «Первое областное».

Движение сильно затруднено на северо-западе города, на Свердловском проспекте, в районе цирка и на улице Труда на участке пересечения с улицей Российской.

Стоят автомобили и в центре города: на проспекте Ленина, улицах Энгельса, Блюхера, Воровского.

На выезде из Ленинского района на Копейском шоссе затор образовался из-за ДТП в районе ТРК «Алмаз».

По прогнозу, небольшой снег сегодня будет идти на протяжении всего дня, а температура воздуха к вечеру опустится до −13 градусов. Все это лишь усложнит обстановку на дорогах.