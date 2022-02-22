На дорогах Челябинска наблюдаются многочисленные ДТП и пробки

Предпраздничный вечер грозит ожиданиями в заторах

В Челябинске в конце рабочего дня, 22 февраля, наблюдаются пробки и аварии. Очевидцы рассказывают о ДТП в различных районах города, а скопления транспорта образовались уже на привычных для челябинских пробках маршрутах. «Яндекс. Пробки» отмечает заторы в семь баллов, чуть раньше они достигли восьми. Рассказываем, какие участки лучше объехать, чтобы не провести предпраздничный вечер в ожиданиях.

Судя по картам «Яндекса», центр города «покраснел» от дорожных заторов. На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова, небольшая пробка перед кольцом со Свердловским проспектом.

На проспекте Ленина в центре пробки наблюдаются на перекрестках, на пересечении с улицей Российской замечено ДТП.

Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова, здесь же замечено ДТП. К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой.

По направлению в Тракторозаводский район наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки, крупная пробка между ними по улице Артиллерийской в обе стороны.

Пробки наблюдаются по Свердловскому тракту по направлению в центр города. Отдельные заторы образовались на крупных пересечениях на северо-западе города.