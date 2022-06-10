В Донбасс отправили стройматериалы из Челябинской области

Половину объема гуманитарной помощи собрали депутаты Заксобрания

Строительные материалы для восстановления жилых домов и социальных объектов в Донбассе отправили сегодня, 10 июня, из Челябинской области. Восемь фур выехали из областного центра. Половину из отправленного гуманитарного груза собрали областные парламентарии, передает пресс-служба Заксобрания.

В Донецкую Народную Республику отправилась очередная партия гуманитарной помощи. На этот раз жители Челябинской области собрали строительный материал. Четыре фуры из восьми отправленных сформировали депутаты Заксобрания области и сотрудники аппарата.

«Одна фура загружена профнастилом, вторая — доской, гвоздями, шурупами, еще одна — пескобетоном и штукатуркой, четвертая фура полностью загружена питьевой водой. Общий вес груза — почти 79 тонн», — пояснили в пресс-службе ЗСО.

Инициатором участия областных депутатов в формировании строительного материала в Донбасс стал председатель ЗСО Александр Лазарев. Он пояснил, что к нему с просьбой о помощи обратился мэр города Волновахи. Депутаты откликнулись на призыв, и в короткое время был организован сбор. Участие в сборе средств приняли все фракции областного парламента, сотрудники аппарата Законодательного собрания области.