На должность прокурора Златоуста назначен Рустем Акманов

С 2017 года он возглавлял прокуратуру Орджоникидзевского района Магнитогорска

В Златоусте назначили прокурора города. Его должность занял 47-летний Рустем Акманов. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Акманов Рустем Равилович назначен прокурором города Златоуста сроком на пять лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Акманов родился в городе Магнитогорске в 1974 году, занимает различные должности в органах прокуратуры более 14 лет. С 2013 года работал Магнитогорским природоохранным прокурором, с 2017 года возглавлял прокуратуру Орджоникидзевского района Магнитогорска.