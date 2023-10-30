На должность главного архитектора Челябинска претендуют шесть человек

Первое заседание конкурсной комиссии состоится сегодня, 30 октября

На замещение должности главного архитектора Челябинска подано шесть заявок. Сегодня, 30 октября, их рассмотрят на соответствие требованиям конкурса. Об этом на аппаратном совещании в мэрии города сообщила исполняющая обязанности главного архитектора Ольга Никитина.

«Конкурс завершился 25 октября, поступило шесть заявок. Первое заседание конкурсной комиссии состоится сегодня. На 13 ноября намечено второе заседание, в ходе которого состоится очное собеседование с теми претендентами, которые успешно пройдут первый этап», — сообщила Ольга Никитина.

Имя нового главного архитектора Челябинска станет известно 21 ноября.

Напомним, должность стала вакантной после ухода Павла Крутолапова летом 2023 года.

Автор: Ольга Бороденок