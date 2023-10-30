На замещение должности главного архитектора Челябинска подано шесть заявок. Сегодня, 30 октября, их рассмотрят на соответствие требованиям конкурса. Об этом на аппаратном совещании в мэрии города сообщила исполняющая обязанности главного архитектора Ольга Никитина.
«Конкурс завершился 25 октября, поступило шесть заявок. Первое заседание конкурсной комиссии состоится сегодня. На 13 ноября намечено второе заседание, в ходе которого состоится очное собеседование с теми претендентами, которые успешно пройдут первый этап», — сообщила Ольга Никитина.
Имя нового главного архитектора Челябинска станет известно 21 ноября.
Напомним, должность стала вакантной после ухода Павла Крутолапова летом 2023 года.
Автор: Ольга Бороденок