На дне Тургояка нашли фрагменты затопленной в 1960‑е детской площадки

На озере прошел подводный субботник

На озере Тургояк в районе костровища древнего человека провели подводный субботник. Кроме наведения чистоты на дне, активисты смогли сделать интересную находку — части детской спортивной площадки. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Для очистки дна использовали подводный дрон с клешней-манипулятором и камерой.





В Минэкологии поделились, что найденные турник и брусья были затоплены, когда в 1960-х искусственно увеличивали размеры Тургояка.

Мероприятие провели в рамках акции «Вода России», которая в прошлом году объединила 24 тысячи человек. Тогда удалось очистить от мусора более 1,5 тысячи километров береговой линии.