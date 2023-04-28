На длинные выходные в Челябинске изменятся привычные маршруты общественного транспорта

Это связано с ремонтами и проведением соревнований

В предстоящие длинные выходные челябинские водители и пассажиры столкнутся с дорожными ограничениями. Движение затруднят ремонты и спортивные соревнования. В ИА «Первое областное» собрали всю информацию о закрытых участках и путях объезда.

С 29 апреля до 2 мая троллейбусы, двигающиеся в сторону АМЗ, будут доезжать только до ТК «Кольцо». Это связано с тем, что концессионер, который обновляет троллейбусную систему Челябинска, начнет модернизацию контактной сети на улице Блюхера от перекрестка с улицей Дарвина до конечной остановки у «Ленты».





Также в субботу на проспекте Ленина пройдут велогонка и легкоатлетическая эстафета. Автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга. Ранее мы рассказывали, как в эти часы будет ходить общественный транспорт.









Еще одно ограничение коснется пассажиров трамваев из Металлургического района. С 1 мая по 15 августа там пройдет ремонт путей на шоссе Металлургов от Черкасской до Монтажников. Напомним, на этот период можно будет воспользоваться альтернативными маршрутами.





Некоторые ограничения начали действовать уже сегодня. Подробнее — в отдельном материале ИА «Первое областное».