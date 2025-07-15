На диспансеризации в Челябинской области обнаружили 2,7 тысячи случаев онкологии

Среди частых находок также болезни сердца и органов дыхания

С начала года диспансеризацию прошли 950 тысяч южноуральцев. Причем некоторые из них согласились на дополнительное обследование: 98 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, а еще 163 тысячи — оценку репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«В результате медики выявили более 16 тысяч случаев заболеваний: более 8 тысяч случаев патологии органов дыхания, 5 тысяч случаев болезней системы кровообращения и 2,7 тысячи случаев онкологии», — уточняют в пресс-службе.



Напомним, после 40 лет диспансеризацию нужно проходить каждый год, а до этого — раз в три года.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства без предварительной записи. Все обследования бесплатные.

Кстати, тем, кто работает, работодатель обязан выделить на диспансеризацию один оплачиваемый выходной день, а работникам пенсионного и предпенсионного возраста — два оплачиваемых выходных дня.