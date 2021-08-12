На девяти крупных перекрестках Челябинска отключат светофоры

Регулировка дорожного движения снова заработает только к вечеру 12 августа

В Челябинске с утра 12 августа будут отключены светофорные объекты на девяти крупных перекрестках, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба. Первые отключения стартовали уже в 8 часов утра, завершиться ремонтные работы на светофорах должны максимум к 18 часам.



По данным дежурного ЕДДС, с 13 до 18 часов будет отключен светофор на перекрестке улиц Героев Танкограда и Бажова. На перекрестке Братьев Кашириных и 40 лет Победы светофор был отключен уже в 8 часов, нерегулируемым перекресток останется также до 18 часов. С 9 до 12 часов запланировано отключение на остановках «Зоопарк», «Молния» (МФЦ, улица Труда), на пересечении Труда и Северо-Крымской. С 13:00 до 14:30 отключение пройдет на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров, с 9 до 16 часов — на Хмельницкого и Румянцева. В 9:30 будет отключен светофор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молдавской, с 13:30 до 15 часов — на Комсомольском проспекте и улице Солнечной.